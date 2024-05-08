Повышаем градус. Врач объяснил, каким алкоголем лучше не запивать шашлыки

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, выбирая алкоголь под шашлычок.
«Прежде всего, это тот алкогольный напиток, который принимается в безопасных дозах, то есть это бокал вина (150−300 мл) или не более 50−100 мл крепкого алкогольного напитка, — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Сергей Морозов. — Поэтому если хочется отметить День Победы, не нужно злоупотреблять».
По мнению врача, наиболее безопасный вариант — красное сухое вино.
«Сухое вино допускается даже в средиземноморской диете, про которую доказано, что она способствует повышению продолжительности жизни, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, — объясняет гепатолог. — В красном сухом вине есть полифенолы, в частности ресвератрол, который считается антиоксидантом, а органические кислоты винограда способствуют более легкому перевариванию мяса. Но если выпить три бутылки вина, то в три раза больше пользы от полифенолов не будет. А если делать так регулярно, то может развиться алкогольный гепатит и даже цирроз печени».
Пенное — тоже не лучший вариант к шашлыкам. «В пиве много углеводов, что может привести к увеличению массы тела, — говорит врач. — А так как пиво относится к некрепкому алкоголю, то есть соблазн выпить больше».
Также не стоит выбирать алкогольные напитки с добавленным сахаром — ликеры, настойки и т. д. Есть данные, что фруктоза повышает токсичность алкоголя. Плюс сахар в организме быстрее превращается в жир. Кстати, по этой же причине и запивать алкоголь лучше не фруктовым соком (в нём много сахара), а водой или минералкой.
Худший вариант к шашлыкам — газированные алкогольные коктейли. «Есть определенные опасения в отношении того, что входит в такие коктейли, — считает врач. — В частности, в них могут быть химические добавки, которые способны усугублять последствия для здоровья. Поэтому запивать ими шашлыки я бы не советовал».