Дорогой парок. Юрист объяснила, надо ли платить налог за баню-бочку
И в каких случаях закон требует зарегистрировать баню как объект недвижимости.
И в каких случаях закон требует зарегистрировать баню как объект недвижимости.
Популярность бань-бочек растет с каждым годом. Нужно ли ставить их на учет и затем платить за них налог на имущество, разъясняет ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям агентства недвижимости Елена Хабарова.
Установленная на даче баня может считаться полноценным объектом недвижимости, а может таковым и вовсе не являться. И этому есть простое объяснение. Статья 130 Гражданского кодекса говорит о том, что к недвижимым вещам относятся земельные участки и любые объекты — здания, сооружения, незавершенные постройки, которые прочно связаны с землей. То есть перемещение таких объектов без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.
Основными признаками, по которым объекты с точки зрения закона относятся к недвижимому имуществу, являются фундамент, от которого ее невозможно отделить и далее свободно переместить без причинения несоразмерного вреда, наличие подведенных к объекту коммуникаций, а также целостность сооружения и отсутствие возможности его разбора на части и перемещения в иное место.
«Таким образом, полноценная баня, построенная на фундаменте, от которого ее нельзя отделить, с ванной комнатой и парной, к которым для нормального функционирования подведены водоснабжение и иные инженерные сети, относится к объекту недвижимого имущества. Ее обязательно необходимо зарегистрировать, а затем уплачивать с нее налог на имущество», — поясняет Елена Хабарова.
У бани-бочки нет фундамента, а значит, нет и прочной связи с землей. Ее можно в любой момент транспортировать в другое место без ущерба для нее. Это устройство никак нельзя отнести к объекту капитального строительства. Поэтому владелец бани-бочки не имеет обязанности регистрировать ее и затем платить за нее налог на имущество.
Если же собственник возвел капитальную баню, то ее ставят на кадастровый учет. После этого налоговые органы начинают начислять налог на имущество. Для бань, площадь которых не превышает 50 кв.м и расположенных на участках для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, размер налоговой ставки составит 0,1% от кадастровой стоимости.
«В некоторых случаях налог на капитальные бани может быть понижен до нуля. Например, для физлиц в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства и не используются в предпринимательской деятельности. При этом налогоплательщик имеет право освободить от уплаты налога только один объект каждого вида. Какой именно, он выбирает сам. Это может быть и баня, если она соответствует указанным критериям», — резюмирует эксперт.