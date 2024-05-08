Что делать, если на шашлык попала жидкость для розжига?
Разбираемся, можно ли продолжать жарить мясо, на которое случайно попала жидкость для розжига углей.
Разбираемся, можно ли продолжать жарить мясо, на которое случайно попала жидкость для розжига углей.
Вы случайно плеснули жидкостью для розжига на шашлык, что делать? Можно просто помыть мясо и продолжать его жарить дальше? Отвечает Алексей Кабанов, врач-диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»:
Такой шашлык нельзя употреблять. Часто такое мясо просто ополаскивают и кладут обратно на мангал. Так делать ни в коем случае нельзя. Мясо — это не яблоко, которое можно просто помыть с мылом. Мясо впитывает жидкость и вы не можете сказать, что оно впитало, а что вы успели смыть.
Жидкость для розжига бывает разных видов. Дорогие жидкости, где используются парафины, которые относительно безопасны, разгораются медленно. Вы его льете, несколько раз подливаете, а оно все не разгорается. Это как раз дорогое качественное средство.
Жидкость, которая вспыхивает — скорее всего сделана на основе спиртов. И там ничего хорошего в составе не будет. Самое страшное что может быть — метанол. Это тот самый спирт, который вызывает серьезные отравления, вплоть до летального исхода. Другие спирты — тоже не лучше. Они не пищевые и могут вызвать сильное отравление при попадании в организм.
Менее опасны парафины, но я бы не рекомендовал рисковать, есть шанс, что производитель неправильно указал состав и вы все равно рискуете получить сильное отравление.
Дело в том, что для жидкостей для розжига нет даже толком ГОСТов. Если производство жидкостей для мытья посуды, например, строго регламентировано, все компоненты проверяются, то для розжига — такого нет. Любое средство для мытья посуды проходит строгие проверки на соответствие стандартам, то розжиг нет, все остается на совести производителей.
Так что я бы не рекомендовал ими вообще пользоваться для розжига углей. Лучше потратить больше времени и развести костер без использования таких жидкостей. Потому что даже в дорогих продуктах не все парафины сгорают, что-то остается, пары попадают на мясо. Шашлык и так не слишком здоровое блюдо, не стоит усугублять еще и жидкостями для розжига.