15:34 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать, если на шашлык попала жидкость для розжига?

Разбираемся, можно ли продолжать жарить мясо, на которое случайно попала жидкость для розжига углей.

Источник: Светлана Дорохова

Вы случайно плеснули жидкостью для розжига на шашлык, что делать? Можно просто помыть мясо и продолжать его жарить дальше? Отвечает Алексей Кабанов, врач-диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»:

Такой шашлык нельзя употреблять. Часто такое мясо просто ополаскивают и кладут обратно на мангал. Так делать ни в коем случае нельзя. Мясо — это не яблоко, которое можно просто помыть с мылом. Мясо впитывает жидкость и вы не можете сказать, что оно впитало, а что вы успели смыть.

Жидкость для розжига бывает разных видов. Дорогие жидкости, где используются парафины, которые относительно безопасны, разгораются медленно. Вы его льете, несколько раз подливаете, а оно все не разгорается. Это как раз дорогое качественное средство.

Жидкость, которая вспыхивает — скорее всего сделана на основе спиртов. И там ничего хорошего в составе не будет. Самое страшное что может быть — метанол. Это тот самый спирт, который вызывает серьезные отравления, вплоть до летального исхода. Другие спирты — тоже не лучше. Они не пищевые и могут вызвать сильное отравление при попадании в организм.

Менее опасны парафины, но я бы не рекомендовал рисковать, есть шанс, что производитель неправильно указал состав и вы все равно рискуете получить сильное отравление.

Дело в том, что для жидкостей для розжига нет даже толком ГОСТов. Если производство жидкостей для мытья посуды, например, строго регламентировано, все компоненты проверяются, то для розжига — такого нет. Любое средство для мытья посуды проходит строгие проверки на соответствие стандартам, то розжиг нет, все остается на совести производителей.

Так что я бы не рекомендовал ими вообще пользоваться для розжига углей. Лучше потратить больше времени и развести костер без использования таких жидкостей. Потому что даже в дорогих продуктах не все парафины сгорают, что-то остается, пары попадают на мясо. Шашлык и так не слишком здоровое блюдо, не стоит усугублять еще и жидкостями для розжига.

 Налетай, не скупись. В Киеве мигрант продавал «белые билеты» за валюту
«Липа» о заговорах: на Зеленского покушались также, как на Бабченко?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»