Вращающийся не в ту сторону торнадо поразил метеорологов в Оклахоме
Вы знали, что 99% торнадо вращаются против часовой стрелки?
Вы знали, что 99% торнадо вращаются против часовой стрелки?
Наверное, последнее, о чем думает обычный человек, когда видит торнадо: «интересно, а в какую сторону он вращается?». Тем не менее, метеорологов этот вопрос волнует. Дело в том, что 99% торнадо вращаются против часовой стрелки — поэтому каждое исключение вызывает интерес ученых. На южных равнинах США сейчас «сезон торнадо», который в этом году преподнес сюрприз: вихрь, который вращается по часовой стрелке. Об этом написал портал IFLScience.
В конце апреля огромное грозовое облако — его называют суперъячейка — двигалось на восток по штату Оклахома. Они часто вызывают штормовой ветер, сильный град и торнадо — в этом случае даже несколько.
В северном полушарии почти все торнадо вращаются против часовой стрелки, но примерно один процент — по часовой. Обычно такие антициклонные вихри очень слабые, рассказывал в статье Washington Post исследователь торнадо Пол Робинсон, но этот экземпляр оказался невероятно большим и мощным. К счастью, торнадо прошел над сельскохозяйственной местностью, так что никто не пострадал (хотя вихрь выворотил с корнем немало деревьев).
Второй необычный факт про этот торнадо: в течение какого-то времени он практически не двигался, крутясь на одном месте.
Обычно торнадо непрерывно перемещаются. Они всегда следуют вслед за грозовым облаком, которое их породило.
Но даже это не последняя погодная странность того дня. Обычно суперъячейки (и их торнадо) перемещаются по территории США с запада на восток, но в этот раз от грозового облака отделилась суперъячейка поменьше — и поплыла назад на запад. Вероятно, таких атипичных торнадо было даже два одновременно — такое, как говорит Смит, точно увидишь не каждый день.
Вообще торнадо могут появиться в любое время, но больше всего их весной. В этом году сезон был насыщенный: только в апреле в США было около 300 торнадо, почти рекорд за всю историю наблюдений.
Прибрежные ураганы, кстати, тоже стали усиливаться. В материале рассказываем, почему.
Георгий Мазуркевич