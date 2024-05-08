Минсельхоз Подмосковья рекомендовал отложить посадку огородных культур из-за заморозков

«Погодные условия каждый год индивидуальны и не всегда благоприятны для растениеводства. В ночь на 9 мая в Московской области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов. В эти выходные не рекомендуется приступать к посадке огородных культур в открытый грунт. Если же вы уже высадили семена и рассаду в почву, то можно воспользоваться укрывным нетканым материалом», — сказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что такая погода может стать губительной для завязей яблони, груши, других плодовых культур. Для защиты кустарники необходимо накрыть пленкой. Для защиты будущего урожая от холода можно также применять тепловые пушки и инфокрасные лампы.
Как пояснили в ведомстве, критические температуры для рассады томатов, перцев, баклажанов, огурцов, тыкв и кабачков составляют около плюс 2 и 0 градусов, для капусты — до минус 3 градусов.
По данным Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в регионе сохранится холодная погода и на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков, преимущественно в виде снега, столбики термометров могут опустить до минус 4 градусов. Днем 9 мая воздух в Подмосковье прогреется до 7 градусов тепла и также возможен мокрый снег. Ночью на пятницу, 10 мая, в регионе местами заморозки до минус 3 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут уже около 13 градусов выше нуля.