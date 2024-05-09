Дачников предупредили, что нельзя класть в лунки при посадке огурцов
Растущая рассада огурцов находится в стадии активного развития и скоро потребуется пересадка в огород. Многие садоводы часто делают ошибки, когда решают, что добавить в почву.
Растущая рассада огурцов находится в стадии активного развития и скоро потребуется пересадка в огород. Многие садоводы часто делают ошибки, когда решают, что добавить в почву.
Важно знать, что не следует вносить в почву при посадке огурцов:
1. Свежий навоз: Хотя многие верят, что он обогатит растения азотом и обеспечит тепло для корней, свежий навоз может нанести вред корням и вызвать ожоги, что в конечном итоге может привести к заболеваниям или даже гибели рассады. Если все же планируется использовать свежий навоз, необходимо добавить как минимум 30 см слоя земли сверху перед посадкой огурцов.
2. Суперфосфат и древесная зола: Часто садоводы добавляют несколько минеральных удобрений сразу в почву, но важно помнить о совместимости компонентов. Суперфосфат и древесная зола абсолютно несовместимы, так как оба удобрения являются щелочными. Их одновременное добавление в почву может вызвать нежелательные процессы, предупреждает Радзевская.
Рекомендуется использовать древесную золу, поскольку ее компоненты легко усваиваются растениями в доступной форме. Об этом пишет портал «Про Ульяновск».