Чем могут навредить майские заморозки декоративному водоему на даче?
Эксперт рассказал о некоторых особенностях теплоизоляции.
Эксперт рассказал о некоторых особенностях теплоизоляции.
Владельцы небольших прудов, созданных исключительно для красоты, относятся к своим детищам с особым трепетом и ценят их практически наравне с садом и огородом, а иногда и более. Поэтому, когда в мае их застает возвратный заморозок, ломают голову как бы эту красоту сохранить в целости. О чем им надо беспокоиться, а о чем может быть и не стоит?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— По большому счету такая неприятность, как майские холода особого вреда именно водоему причинить не способны. Даже, если вы еще до их наступления разместили свежий посадочный материал водных растений, то беспокоиться не о чем. Во-первых, небольшая отрицательная температура особо не затягивается и даже ночью понижения недостаточно, чтобы декоративный пруд покрылся льдом, а уж тем более промерз на всю глубину, будь она даже на уровне одного метра. Температура воды все равно положительной, пусть и этот плюс будет небольшим, но его вполне достаточно, чтобы растения или обитающая в вашем прудике рыба чувствовали себя комфортно. Да, рыбное население впадет в легкое оцепенение, но это вполне естественно для них и никакими тяжелыми последствиями не чревато. Водная же флора максимум может притормозить в своем развитии и стандартные обитатели таких водоемов, как кувшинки или водные лилии расцветут несколько позже обычных сроков.
Растения же, обрамляющие водоем, находятся в более комфортном положении. Близость воды — прекрасного удерживателя тепла — сыграет им на руку и подстрахует от негативного влияния холода. Можно, кончено, укрыть их нетканым материалом — на всякий случай, но, как правило, такого не требуется.
Исключение могут составлять только исключительно теплолюбивые водные обитатели, экзотические лотосы и тому подобное, выходцы из тропических азиатских регионов, но это — крайняя редкость на обычных дачах. Все же местные виды от природы приспособлены к подобного рода катаклизмам и потери среди них вряд ли будут.