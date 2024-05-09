15:09 (мск), источник: © РИА Новости

Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Плазма, выброшенная после недавних вспышек на Солнце, должна дойти до Земли 10 и 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

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Источник: NASA

«Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», — сказал он.

Как уточнил специалист, приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу, а второй достигнет орбиты Земли к полудню субботы. Первые геомагнитные последствия, предварительно, могут начаться завтра около 12:00.

«Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале», — пояснил Богачев.

Отмечается, что солнечная активность сохранится на нынешнем уровне в течение нескольких суток, при этом сохраняются риски новых крупных событий.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.

Как указывали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине этого года, а по другим — сдвинется на 2025-й.

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