Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы, предупредил ученый

«Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», — сказал он.
Как уточнил специалист, приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу, а второй достигнет орбиты Земли к полудню субботы. Первые геомагнитные последствия, предварительно, могут начаться завтра около 12:00.
«Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале», — пояснил Богачев.
Отмечается, что солнечная активность сохранится на нынешнем уровне в течение нескольких суток, при этом сохраняются риски новых крупных событий.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
Как указывали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине этого года, а по другим — сдвинется на 2025-й.