Рядом с таверной или под боком у Окуджавы: названы интересные места для покупки дачи
Эксперты выбрали топ-5 точек на карте Подмосковья, где по многим параметрам лучше всего поселиться за городом.
Эксперты выбрали топ-5 точек на карте Подмосковья, где по многим параметрам лучше всего поселиться за городом.
Дача — это не обязательно замкнутый периметр шести соток. Это еще и огромные возможности жить насыщенной жизнью, наблюдать за природой, заниматься спортом и самообразованием. «МК» подобрал 5 интересных поселков и городков Подмосковья, где лучше всего приобрести участок.
По соседству здесь расположен парк живой истории «Форпост». Он представляет собой жилую средневековую деревню: дома здесь строятся по старинным технологиям, однако получаются вполне удобными и по современным меркам — в некоторых владельцы живут круглый год. При этом в парке постоянно происходят интересные события: фестивали, мастер-классы, ролевые игры. Есть здесь даже средневековая таверна под названием «Ржавая корона» — тут можно не только славно перекусить дичью, добытой местным охотником, но и заночевать. Стоимость участков вполне бюджетная — в районе 100 тысяч рублей.
Дача в Кратово — огромная ценность для тех, кто чувствует причастность к знаменитой русской интеллигенции. В разное время здесь жили видные деятели культуры: писатель Михаил Зощенко, режиссер Сергей Эйзенштейн, композиторы Владимир Шаинский и Сергей Прокофьев, бард Булат Окуджава.
Еще одна гордость здешних мест — живописное лесное озеро, расположенное в сосновом бору. Здесь можно искупаться, прокатиться на лодке или порыбачить. Сегодня Кратово остается стародачным местом, но, конечно, это не только историческое наследие: рядом — вся городская инфраструктура в Жуковском и Раменках, озеро и лес. Правда, и цена на участки здесь немаленькая — одна сотка может стоить 600−800 тыс. рублей.
Этот район углубился в Подмосковье больше, чем на 100 км, — далеко. Главная причина, по которой взяли его в подборку, — заказник «Журавлиная родина», названный по одноименной повести Михаила Пришвина. Это не ферма и не контактный зоопарк — журавли не выходят на кормежку к туристам и уж, конечно, не дают погладить себя.
Территория заказника огромная, и журавли просто живут в сезон на местных полях и болотах. Увидеть их можно, побывав на экскурсии, которые здесь проходят регулярно, а также из собственного дома, если купить его в окрестностях. Весной и осенью над крышами будут тянуться крикливые стаи.
Инфраструктура в Талдоме не самая развитая — сказывается удаленность от столицы. Но магазины и медцентры есть, да и город постепенно оживает — есть музеи, кинотеатр, кафе. Если же вам хочется быть поближе к природе и журавлиным местам, выбирайте участки в Ельцыново, Бутраках, Вороново. Стоимость сотки здесь невысока: можно найти вариант от 50 тыс. рублей.
Многие мечтают жить у большой воды, но не всем это доступно: берега большинства подмосковных водоемов застроены дорогими коттеджными поселками, а к ценам не подступишься. Расположенная на берегу Икшинского водохранилища деревня Хлябово в этом смысле — компромиссное решение. Стоимость сотки здесь стартует от 450 тыс. рублей.
В шаговой доступности — загородный клуб с обустроенным пляжем. Здесь можно не только понежиться на шезлонге, но и искупаться в канале.