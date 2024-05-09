9 мая, источник: ТАСС Наука

Третья за день вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса на Солнце в четверг. Вспышка такой мощности стала третьей за день, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Источник: NASA

«9 мая в 20:44 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W28) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 37 минут», — говорится к сообщении.

Ранее сообщалось о вспышках X1.0 и X2.2.

В течение дня ученые зафиксировали на Солнце 12 вспышек класса M и X.

Всего за последние две недели произошло девять вспышек самого высокого класса X.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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