Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что утром 8 мая произошла вспышка на Солнце высокого балла X 1.0, выброс плазмы движется к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня G3.
По словам Тяжельникова, магнитные бури могут оказать существенное влияние на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, на пожилых людей, но даже вполне здоровые люди могут в такие дни почувствовать признаки недомогания: головные боли, тошноту, головокружение, утомляемость, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и другое.
«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что важно качественно и достаточно высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, больше бывать на свежем воздухе.
«Людям с хроническими заболеваниями нужно тщательно выполнять рекомендации лечащего врача, вовремя принимать прописанные лекарственные препараты. Если возникают непривычные симптомы: сильная головная боль, боль за грудиной, рвота, сильное головокружение, одышка — обращайтесь за медицинской помощью», — добавил Тяжельников.
Врач отметил, что пожилым людям нужно быть особенно внимательными к здоровью в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, качественно питаться. Также важно регулярно два раза в день измерять артериальное давление, принимать лекарства и иметь запас препаратов на случай обострения заболевания.