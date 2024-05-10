05:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Зачем делать клубень зелёным?

В большинстве рекомендаций по подготовке семенных клубней картофеля указывается на необходимость их прозеленить. А можно как-то пропустить эту процедуру?

Источник: Freepik

— Озеленение, или соланизация, клубней перед посадкой на самом деле вещь далеко не бесполезная, — рассказывает агроном Денис Терентьев. — Смысл соланизации — стимулировать выработку соланина. Этот алкалоид, вредный для человека, полезен для клубня. Он придаёт кожуре свойства, необходимые при заделке в почву и продолжения жизни в ней, в частности, повышает иммунитет к болезням. А главное — соланин, будучи ядом, делает клубень на определённое время неуязвимым для вредителей. Он отвратит и проволочника, и медведку, и прочих насекомых. Действие его недолгое, зато максимальное на первом этапе, что чрезвычайно важно. Соланизация усилий не требует. Достаточно подержать клубни пару дней на солнце при отсут­ствии дождей.

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