Могут ли переопылиться между собой терн и слива?
Эксперт объяснил, как не погрузиться в пучины высшей селекции.
Эксперт объяснил, как не погрузиться в пучины высшей селекции.
Нередко садоводам, приобретшим уже долго служивший кому-то участок, достается в наследство запущенный сад с обилием разных одичавших или изначальных дикоросов. И если не обратить на них должного внимания, то скоро в саду культурном могут начаться неожиданные метаморфозы, причем иногда далеко не безвредные.
Одним из наиболее часто встречающихся подобных сюрпризов является терн. Многим по вкусу его плоды, внешний вид (цветет красиво), да и живучий он — просто так не выведешь с участка. А так как он близкий родственник сливы, то вот тут начинается столкновения с вышеупомянутыми метаморфозами. Что из них правда, что миф — разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Терн часто рекомендуют для прививок на него сортов культурной сливы, поскольку он придает ей многие полезные свойства, повышая выносливость к негативным природным факторам, например значительно усиливая морозо- и зимостойкость.
Однако следует иметь в виду, что выигрывая в одном, культурная слива может проиграть в другом, чаще всего это касается вкусовых качеств. Более сильный терн доминирует и придает в итоге плодам излишнюю терпкость, уменьшая количество сахаров и лишая плоды сладости, а кроме того, вполне способен повлиять и на размер этих самых плодов, причем только в сторону уменьшения объема и массы.
Вероятность переопыление терна и сливы всегда очень высока. Полученный в результате такового урожай даже нельзя назвать сливой, многие называют его «терносливой» и считают гибридом. Но это на самом деле не совсем так. Если взять косточку от такого плода, вырастить из него дерево и получить плоды, то они будут носить признаки только культурной, сортовой сливы. Это свойственно гибридам, однако в данном случае речь идет не о гибридизации, а о временном изменении качеств плода в сторону ухудшения.
Поэтому, если вы печетесь о сохранении сортовых признаков сливы на вашем участке, то от терна — пусть это и не так просто — все же лучше избавиться и обзавестись при необходимости другими, культурными опылителями.