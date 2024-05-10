12:38 (мск), источник: Газета.Ру

Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на неделю

В Москве и Московской области на будущей неделе ожидается прохладная погода.

Сейчас в Аннаполисе: +15° 3 м/с 88% 752 мм рт. ст. +17°
Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на неделю | Источник: Газета.Ру

Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью RT.

«Температура будет ниже климатической нормы градусов на пять-шесть. Что касается осадков, то дождливым будет завтрашний день, потом погода в ночные часы по области будет снижаться до 0, а дневная температура до конца следующей недели — в пределах 8−13°С тепла», — дала прогноз специалист.

Она отметила, что в столичном регионе будут преобладать северные воздушные потоки, поэтому москвичам не стоит ждать прихода тепла. В лучшем случае температура будет приближаться к отметке +15 °С.

Накануне неблагоприятные погодные условия привели к многочисленным авариям в Москве. Так, в районе дома № 45Б по Можайскому шоссе столкнулись несколько транспортных средств. Кроме того, в столичном регионе зафиксировали усиление ветра и снегопад.

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