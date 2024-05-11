В США впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури

«Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (01:54 мск в субботу — Прим. ред.). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных», — указано в сообщении.
Отмечается, что в последний раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури устанавливался в октябре 2003 года.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что на Земле началась очень сильная магнитная буря, шторм может продолжаться от 20 до 40 часов.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.