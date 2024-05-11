Москвичей предупредили об усилении ветра
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В нем также просили горожан быть внимательными на улице.