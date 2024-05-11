11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичей предупредили об усилении ветра

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В субботу в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 753 мм рт. ст. +14°
Москвичей предупредили об усилении ветра | Источник: © РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице возможны порывы ветра до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В нем также просили горожан быть внимательными на улице.

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