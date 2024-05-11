Эксперт сообщил, что магнитная буря в ближайшие два дня будет непрерывной

Астроном уточнил, что с 9 мая на Солнце произошли уже семь вспышек самого высокого класса мощности, последние две были зарегистрированы в субботу днем.
«До этого нам сильно везло — некоторые вспышки были без выбросов, некоторые выбросы летели мимо Земли. В конце концов, не повезло. В сторону Земли на данный момент вылетело как минимум четыре облака раскаленной плазмы. Только один из них пока достиг магнитосферы Земли — он спровоцировал сильнейшую с 2005 года магнитную бурю в ночь на 11 мая. Они летят с разной скоростью, догоняют друг друга. Поэтому в ближайшие два дня — 12 и 13 мая — на нашей планете будет сплошная магнитная буря, провоцируемая этими выбросами», — сказал астроном, уточнив, что пауз между бурями скорее всего не будет, но интенсивность может на время ослабевать.
Исследователь указал на то, что магнитные бури могут провоцировать помехи и сбои в работе электроники и радиотехники, систем связи. Еще одним побочным эффектом явления он назвал наблюдение полярного сияния на низких широтах.
«В Москве, Челябинске, Иркутске и даже Ростове-на-Дону, например, этой ночью наблюдалось северное сияние. Завтра будет то же самое», — сказал он.
Ученый напомнил, что магнитные бури на Земле происходят из-за мощных выбросов вещества из короны на Солнце, представляющего собой облака раскаленной плазмы. Они происходят в местах скопления солнечных пятен — областей сильных магнитных полей на поверхности светила. Количество пятен, а, значит, и вспышек, меняется со временем. От минимума до минимума обычно проходит 11 лет. Этот период астрономы называют циклом солнечной активности.
«Я считаю, что мы сейчас переживаем максимум этого 11-летнего цикла. С момента его начала зафиксировано уже 40 вспышек самого высокого класса мощности Х, из них практически половина наблюдалась в 2024 году. Вспышки класса Х, которые мы наблюдаем в последние дни, образованы двумя огромными группами солнечных пятен», — добавил он.