Северное сияние проявилось по всей России после сильной магнитной бури
Северное сияние наблюдали жители многих регионов России в ночь с 11 на 12 мая..
Северное сияние наблюдали жители многих регионов России в ночь с 11 на 12 мая..
Северное сияние появилось в разных регионах после начала сильной магнитной бури класса G4.
Так, природное явление наблюдали в Калмыкии, а также в Курганской, Нижегородской и Новосибирской областях. Кроме того, северное сияние россияне наблюдали и в Калуге, Самаре, Челябинске. Более того, жители Крыма и Ростов-на-Дону также публиковали фотографии небесного явления.
Кроме того, полярное сияние в ночь с 11 на 12 мая запечатлели сотрудники МЧС в Викуловском районе Тюменской области. Северное сияние проявилось и в Калининградской области.
Полярное сияние или Аврора вызвано взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли. Во многих северных культурах это явление встречалось с радостью. Люди считали, что это божественное знамение или великий мост, соединяющий мир богов и людей.
11 мая в пресс-службе Института прикладной геофизики сообщили, что сила магнитной бури на планете Земля на текущий момент достигла высокого показателя G4. Эта мощнейшая за 20 лет буря может повлиять на работу спутников, космических устройств и радиосигнала. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.