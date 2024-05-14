Ученый сообщил о самой мощной вспышке на Солнце в текущем цикле активности

«На Солнце только что произошла самая крупная вспышка в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7. Для сравнения, в серии вспышек, вызвавшей недавнюю бурю уровня G5, максимальная вспышка имела балл X5.8», — сказал Богачёв.
Он пояснил, что чуть более крупное событие, уровня X9.3, наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть почти шесть лет назад.
Согласно данным наблюдений, новая вспышка произошла в том же активном центре, что и события, вызвавшие магнитный шторм на Земле последней недели. Однако, за прошедшие несколько суток область заметно сместилась в сторону от линии Солнце-Земля и находится сейчас практически уже за краем Солнца, добавил руководитель лаборатории.
«При таком расположении возможность прихода плазмы и удара по Земле крайне мала и находится на грани статистической погрешности. В то же время, ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли. Возможен также приход к планете в ближайший час потоков тяжелых частиц», — отметил Богачёв.