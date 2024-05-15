09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Большая Воровская в России поднялась до опасного уровня

Уровень воды в российской реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялся до опасного уровня. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

По данным специалистов, утром в среду, 15 мая, уровень воды в Большой Воровской у села Соболево «поднялся до отметки опасного гидрологического явления 325 сантиметров, превысив ее на семь сантиметров». Кроме того, до утра следующего дня он может вырасти еще на 5−10 сантиметров.

Причиной подъема уровня воды стало усиление таяния снега, а также прошедшие в регионе сильные дожди. В данный момент подтоплены четыре придомовые территории. В ГУ МЧС отметили, что мониторинг уровня воды в Большой Воровской ведется постоянно и при дальнейшем его повышении спасатели окажут людям необходимую помощь.

Ранее в этот же день стало известно, что в Якутии собрались взорвать реку Вилюй для ее освобождения ото льда.

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