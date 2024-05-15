14:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Правда ли, что молоко для ежей смертельно опасно?

Биолог объяснила, почему ежи пьют молоко, и как оно влияет на их здоровье.

Источник: Freepik

Многие с детства помнят утверждение, что ежи любят молоко. Исходя из него, дачники зачастую угощают им обитающих в садах ежиков, оставляя на крыльце тарелки, доверху наполненные питательным напитком. Aif.ru решил выяснить у эксперта, стоит ли так делать.

Отвечает кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Борякова:

— Для ежа подобная щедрость может иметь катастрофические последствия. Действительно, млекопитающее питается молоком, но только будучи маленькими детенышем. С возрастом активность ферментов, расщепляющих компоненты молока (в первую очередь, лактозу) значительно снижается, а потом и вовсе перестает вырабатываться организмом. То есть молоко просто не усваивается и вызывает проблемы с пищеварением.

Поэтому, когда ежик выпивает молоко, то непереваренная лактоза становится питательной средой для бактерий, живущих в толстом кишечнике. Этот процесс сопровождается газообразованием, провоцирующим вздутие живота. Кроме того, молочный сахар нарушает баланс воды в организме, приводя к диарее. Так что, ежи будут мучиться расстройством кишечника, а в тяжелых случаях исход может быть летальным.

Почему же взрослые особи в принципе так охотно употребляют в пищу фактически яд? По той же причине, по которой люди предаются вредным привычкам: им нравится вкус молока, и они, видимо, получают удовольствие от самого процесса потребления.

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