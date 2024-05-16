12:02 (мск), источник: Это Кавказ

На Северном Кавказе прогнозируют еще несколько дней непогоды

Сильные дожди с грозами, градом и ветром прогнозируются в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни. В горных районах республик сохраняется лавиноопасность.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Агентство «Москва»

«16 мая в Ставропольском крае сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. 16—17 мая в Кабардино-Балкарии, 16 [мая] ночью и утром 18 мая в Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике сильный дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с (в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — 20−25 м/с)», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Кроме того, до 18 мая сохраняется опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.

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