На Северном Кавказе прогнозируют еще несколько дней непогоды
Сильные дожди с грозами, градом и ветром прогнозируются в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни. В горных районах республик сохраняется лавиноопасность.
Сильные дожди с грозами, градом и ветром прогнозируются в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни. В горных районах республик сохраняется лавиноопасность.
«16 мая в Ставропольском крае сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с.
Кроме того, до 18 мая сохраняется опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.