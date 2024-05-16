На Кубани прогнозируют ливни с градом
КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Сильные дожди с градом ожидаются на Кубани в течение суток 16 и 17 мая. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Сильные дожди с градом ожидаются на Кубани в течение суток 16 и 17 мая. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«До конца суток 16 мая, а также в течение суток 17 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на реках, малых реках и водотоках Мостовского, Лабинского, Курганинского, Усть-Лабинского и Отрадненского районов края ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.
Спасатели рекомендуют обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.