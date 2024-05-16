12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного МЧС.

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Источник: РИА "Новости"

Спасатели предупредили, что с 16 по 19 мая в южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Они также напомнили жителям и гостям региона, что особый противопожарный режим действует на территории Крыма с 17 апреля.

При этом ночью и утром 17 и 18 мая степных и предгорных районах полуострова ожидаются заморозки. Температура может опуститься до минус 1 градуса по Цельсию.

Спрос россиян на отдых в Крыму летом 2024 года вырос — число бронирований увеличилось на 50 процентов по сравнению с прошлым сезоном. Туристы особенно заинтересовались поездками в четырех- и пятизвездочные отели.

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