Как реанимировать розы после заморозков в мае?
Эксперт поделился рецептом восстанавливающего коктейля.
Эксперт поделился рецептом восстанавливающего коктейля.
Холода первой половины мая реально понаделали немало бед в цветниках российских дачников, однако ситуация в итоге оказывается отнюдь не безнадежной. В частности, это касается и роз. И хотя они считаются едва ли не эталоном нежности и трепетности, в большинстве своем эти цветы особого ущерба не потерпели — благо сегодня в распоряжении цветоводов-любителей предостаточно довольно устойчивых к капризам погоды сортов. Но что все-таки можно сделать с по разным причинам пострадавшими?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Конкретно в этом году розариям дачников, судя по всему, урон нанесен не смертельный. По простой причине — многие не успели далеко убрать зимние укрытия. Так уж совпало, что вновь пустить их в ход пришлось довольно быстро. Но и те цветоводы, которые по разным причинам припозднились с восстановлением обороны не слишком проиграли, если только не забыли или не смогли укрыть молодые саженцы, вот тут потери будут максимальными — побеги саженца при посадке обрезаются на 3−5 почек и получается, что у саженцев почек замещения в итоге недостаточно. Если спящие на месте почки пострадали, то это — смерть.
При таких исходных данных все равно требуется некая восстановительная работа. Сразу скажу: не надо боятся побуревших листьев на взрослых розах — они очень скоро компенсируют недостачу, нарастив новые листья из спящих почек. Однако стресс все равно был, а лучшие средства от этого — антидепрессанты. Для роз оптимальны препараты на основе янтарной кислоты. Они позволяют довольно быстро избавиться от ступора, в который холода ввели цветы, ускорить процесс восстановления движения соков и вообще взбодрить растения для дальнейшей нормальной жизни. Опрыскивать розы лучше всего с помощью пульверизатора, минимум два раза в день в течение 4−5 дней. Дозировка раствора для опрыскивания должна быть указана на упаковке применяемого вещества.
Неплохо себя зарекомендовал в деле восстановления роз после холодов своеобразный стимулирующий коктейль. Это чесночный настой, но с обязательным добавлением витамина В3 (никотиновой кислоты). Для приготовления настоя лучше всего взять головку чеснока вместе со стеблем и листьями, измельчить его и залить литром теплой, комнатной температуры воды. Наставить в закрытой емкости два дня. Перед опрыскиванием развести настой водой 1:10 и добавить 5 мл витамина (используйте тот, который продается в ампулах — 5мл это как раз одна ампула). Опрыскивание дает наибольший эффект, если делать его вечером, после захода солнца.