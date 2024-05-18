Чем подкормить пионы весной?
Эксперт рассказал о стимулах пышного цветения.
Эксперт рассказал о стимулах пышного цветения.
Поскольку красоту пионов оценивают по размеру цветка (чем больше он, чем объемнее — тем лучше), то их индивидуальная диета направлена именно на достижение этого столь важного показателя. Разумеется, никто не отрицает и общеоздоровительных моментов, поскольку требовать от хилого голодного куста искомого результата никому в голову не придет. Так как грамотно выстроить эту диету?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Подкормка пионов в настоящее время зависит от стадии, в которой они у вас находятся. Только что ушедшие заморозки вряд ли сумели как-то особо навредить им, поскольку пионы отнюдь не неженки и способны без ущерба перенести похолодание до минус 6, а то и всех 8 градусов. Впрочем, сейчас речь не об этом.
Если на пионах еще нет бутонов, то им весьма полезно будет получить стимулирующую дозу азота. Можно подлить две столовые ложки под каждый куст карбамида или аммиачной селитры, но гораздо лучше пионы реагируют на птичий помет. В гранулированном виде он разбавляется водой в соотношении 1:100, в обычном — пол-литровую банку помета разводим в 10 литрах воды. Затем его надо настоять — это обязательно — два-три дня, а непосредственно перед внесением развести водой в соотношении 1:3. Раствором этим проливаем каждый куст по кругу. На 1 куст надо около 2−2,5 литра удобрения.
Если же ваши пионы уже с бутонами, то дайте им подкормку из двух блюд. Первое — сернокислый калий (не более 15 г на куст), второе — не более 20 г на куст суперфосфата.
Эти удобрения можно вносить в сухом виде (распределите их вокруг и слегка присыпьте почвой), но лучше предварительно растворить их в воде — причем горячей с последующим (когда вещества растворятся) добавлением холодной. В таком виде подкормка усвоится побыстрее и получше.
В обоих случаях невредно будет припудрить почву вокруг пионов обычной золой. Одного стакана на куст будет вполне достаточно. Зола поможет лучше усваивать питательные элементы, что будет крайне полезно.