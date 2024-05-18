Звездные грезы. Топ-7 самых дорогих растений, пригодных для российских дач
Как вздувают цены на самые заурядные овощи, фрукты, цветы.
Как вздувают цены на самые заурядные овощи, фрукты, цветы.
За обладание редким растением в прошлые века платили золотом, а добыватели еще подчас и жизнью. Причем касалось это не только экзотов из плохо разведанных джунглей, но и самых заурядных. Сейчас, конечно, цены сильно упали, но все относительно.
Роза Джульетты. Сегодня эта в принципе ничем особо не примечательная роза считается самым элитным сортом в мире. Цена черенка — до 1500 долларов.
Черный тюльпан. Цветок тюльпана без малейших намеков на другие темные оттенки (малейшее присутствие лилового или даже исчерна-бордового колера считается браком) некогда стоил целого стада тонкорунных овец. Сегодня за луковицу такого с рядового дачника могут затребовать от 200 до 1000 долларов.
Шафран посевной. 100 г луковиц этой пряности (на изготовление таковых идут высушенные рыльца цветков) сегодня тянут на 800−1000 долларов.
Клубника Ниоху. Японский крупноплодный сорт. Цена одной ягоды — до 85 долларов, посадочного материала — до 900 долларов за единицу.
Яблоко Секаи Ичи. Также творение японских селекционеров. Одно яблоко «тянет» на 900−1000 г и стоит не менее 95 долларов. Саженец — до 500 долларов.
Испанский горох. Сорт без названия, но зато с четкой локацией — деревня Гетария в Басконии (регион Испании). Его обожают применять почти все шеф-повара, работающие в ресторанах от двух мишленовских звезд. 100 г семян такого гороха стоят сегодня 350 долларов, а килограмм горошин — до 850 долларов.
Картофель Ля бонетте. Еще один фаворит мишленовских законодателей кулинарной моды. Выращивается на западе Франции и с виду ну просто ужасен: мелкий, клубень правильной формы — чрезвычайная редкость. Но килограмм такой картошки стоит 620 долларов, а за один семенной клубень запрашивают до 25 долларов.