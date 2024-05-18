10:47 (мск), источник: Московский комсомолец

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние семь лет

Астрономы продолжают изучать циклы жизни нашей Звезды.

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние семь лет | Источник: Freepik

Солнечная вспышка, измеренная по шкале силы в 8,7 раза, произошла в области солнечных пятен AR 3664. Этот район ответственный за солнечные бури, которые произошли с 10 по 13 мая и вызвали яркие полярные сияния.

Новая вспышка на Звезде нашей солнечной системы в текущем цикле, по словам астрономов, стала самой мощной с 2017 года, и она входит в число 20 лучших солнечных вспышек, когда-либо измеренных.

Когда AR 3664 приближалась к краю солнечного лимба вспыхнула не только вспышка X8.7, за этим последовала вспышка Х3,4, свидетельствующая о том, что область гигантских солнечных пятен собирается продолжить свою деятельность на обратной стороне Солнца, вне поля зрения с Земли.

Поясним: вспышки класса Х — это самые мощные извержения, с которыми может справиться наше Солнце.

Из-за положения обеих вспышек дальнейшие солнечные бури в районе AR 3664 маловероятны. Но область солнечных пятен, которая находится сразу за лимбом на противоположной стороне Солнца и появится с обратной стороны. Астрономы предупреждают, что в ближайшие дни на Земле могут ожидать более интересные времена.

Напомним, что самая последняя вспышка на Солнце, более мощная, чем X8.7, была зафиксирована 10 сентября 2017 года, ее время составило X11.88. Однако в то время она была зарегистрирована на уровне X8.2, установил Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

Этот всплеск солнечной активности может означать, что достигнут солнечного максимума. Это пик в 11-летнем цикле активности Солнца, когда наблюдается наибольшее количество солнечных пятен и связанных с ними вспышек и выбросов корональной массы.

«Солнечный цикл изучен недостаточно хорошо, но мы знаем, что он проявляется в магнитном поле Солнца. Во время солнечного максимума магнитные полюса Солнца меняются местами. А солнечные пятна — это области на поверхности Солнца, где магнитное поле Солнца временно становится более мощным, чем в окружающих областях», — поясняют специалисты.

Они объясняют, что, когда линии магнитного поля солнечных пятен переплетаются, разрываются и соединяются вновь, происходит мощный выброс энергии. Это и есть солнечная вспышка. Иногда это сопровождается выбросом огромных сгустков солнечных частиц, связанных магнитными полями. Это корональный выброс массы.

Продолжительность солнечных циклов может варьироваться, поэтому трудно предсказать, когда наступит максимум. О солнечном максимуме можно с уверенностью рассказывать только после того, как ученые соберут данные, позволяющие определить отчетливый пик активности и начало спада до солнечного минимума. Однако, по прогнозам, солнечный максимум наступит к июлю 2025 года, так что человечество может оказаться в самом центре событий прямо сейчас.

Недавний солнечный цикл был гораздо более активным, чем первоначальные официальные прогнозы, что является отличной новостью для ученых, изучающих солнечную энергию, и охотников за полярными сияниями.

«Это дает нам гораздо больше данных, чтобы попытаться понять, почему солнечные циклы ведут себя именно так, а это, в свою очередь, может помочь нам лучше прогнозировать время солнечных максимумов и минимумов, а также силу будущих солнечных циклов», — заключают астрономы.

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