На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние семь лет
Астрономы продолжают изучать циклы жизни нашей Звезды.
Астрономы продолжают изучать циклы жизни нашей Звезды.
Солнечная вспышка, измеренная по шкале силы в 8,7 раза, произошла в области солнечных пятен AR 3664. Этот район ответственный за солнечные бури, которые произошли с 10 по 13 мая и вызвали яркие полярные сияния.
Новая вспышка на Звезде нашей солнечной системы в текущем цикле, по словам астрономов, стала самой мощной с 2017 года, и она входит в число 20 лучших солнечных вспышек, когда-либо измеренных.
Когда AR 3664 приближалась к краю солнечного лимба вспыхнула не только вспышка X8.7, за этим последовала вспышка Х3,4, свидетельствующая о том, что область гигантских солнечных пятен собирается продолжить свою деятельность на обратной стороне Солнца, вне поля зрения с Земли.
Поясним: вспышки класса Х — это самые мощные извержения, с которыми может справиться наше Солнце.
Из-за положения обеих вспышек дальнейшие солнечные бури в районе AR 3664 маловероятны. Но область солнечных пятен, которая находится сразу за лимбом на противоположной стороне Солнца и появится с обратной стороны. Астрономы предупреждают, что в ближайшие дни на Земле могут ожидать более интересные времена.
Этот всплеск солнечной активности может означать, что достигнут солнечного максимума. Это пик в 11-летнем цикле активности Солнца, когда наблюдается наибольшее количество солнечных пятен и связанных с ними вспышек и выбросов корональной массы.
«Солнечный цикл изучен недостаточно хорошо, но мы знаем, что он проявляется в магнитном поле Солнца. Во время солнечного максимума магнитные полюса Солнца меняются местами. А солнечные пятна — это области на поверхности Солнца, где магнитное поле Солнца временно становится более мощным, чем в окружающих областях», — поясняют специалисты.
Они объясняют, что, когда линии магнитного поля солнечных пятен переплетаются, разрываются и соединяются вновь, происходит мощный выброс энергии. Это и есть солнечная вспышка. Иногда это сопровождается выбросом огромных сгустков солнечных частиц, связанных магнитными полями. Это корональный выброс массы.
Продолжительность солнечных циклов может варьироваться, поэтому трудно предсказать, когда наступит максимум. О солнечном максимуме можно с уверенностью рассказывать только после того, как ученые соберут данные, позволяющие определить отчетливый пик активности и начало спада до солнечного минимума. Однако, по прогнозам, солнечный максимум наступит к июлю 2025 года, так что человечество может оказаться в самом центре событий прямо сейчас.
Недавний солнечный цикл был гораздо более активным, чем первоначальные официальные прогнозы, что является отличной новостью для ученых, изучающих солнечную энергию, и охотников за полярными сияниями.
«Это дает нам гораздо больше данных, чтобы попытаться понять, почему солнечные циклы ведут себя именно так, а это, в свою очередь, может помочь нам лучше прогнозировать время солнечных максимумов и минимумов, а также силу будущих солнечных циклов», — заключают астрономы.