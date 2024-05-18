Жители Москвы и Подмосковья увидели северное сияние
Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 17 мая и завершившаяся в ночь на 18 мая, позволила москвичам и жителям Московской области увидеть в небе северное сияние.
Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 17 мая и завершившаяся в ночь на 18 мая, позволила москвичам и жителям Московской области увидеть в небе северное сияние.
Фотографии полярного сияния были опубликованы в интернете.
Магнитная буря соответствовала категории G2, то есть была умеренной. Предполагается, что в ближайшие дни новых геомагнитных штормов не произойдет.