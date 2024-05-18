10:55 (мск), источник: Московский комсомолец

Жители Москвы и Подмосковья увидели северное сияние

Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 17 мая и завершившаяся в ночь на 18 мая, позволила москвичам и жителям Московской области увидеть в небе северное сияние.

Сейчас в Остине: +22° 3 м/с 88% 740 мм рт. ст. +21°

Фотографии полярного сияния были опубликованы в интернете.

Магнитная буря соответствовала категории G2, то есть была умеренной. Предполагается, что в ближайшие дни новых геомагнитных штормов не произойдет.

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