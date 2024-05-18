У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 326 км к юго-востоку от города Холо, где проживают примерно 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 528 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.