11:26 (мск), источник: ТАСС

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: AP 2023

По его данным, эпицентр находился в 326 км к юго-востоку от города Холо, где проживают примерно 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 528 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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