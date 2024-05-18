15:00 (мск), источник: © РИА Новости

В России потушили 50 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России за сутки потушили 50 природных пожаров на площади 1127 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.

В России потушили 50 природных пожаров за сутки | Источник: © РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.05.2024 года в 19 регионах России лесопожарными силами ликвидированы 50 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1127 гектара», — говорится в сообщении.

К полуночи 18 мая в России действовал 41 лесной пожар на площади 7421 гектара, их активно тушили.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Забайкальском крае — там действовали 13 пожаров на 3268 гектарах.

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