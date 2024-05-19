Под ударом нескончаемых дождей: новый прогноз на 3 летних месяца

В начале лета 2024 года ожидается повышение температуры в нескольких регионах России. На севере Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северных территориях Южного и Приволжского федеральных округов и северо-западе Якутии прогнозируются более высокие температуры.
Что касается осадков, значительное их количество ожидается на севере Центрального федерального округа, на юге Уральского федерального округа, в южной части Якутии и в Хабаровском крае. В то же время, засуха прогнозируется на юго-западе Дальневосточного федерального округа и на севере Якутии.
В июле жаркие дни ожидаются на востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Центрального федерального округа, на севере Приволжского федерального округа, северо-западе Уральского федерального округа и на крайнем севере Сибирского региона.
Дожди следует ожидать на Алтае, в восточных районах Камчатки и Чукотки, а также на западе Северо-Западного федерального округа. Юго-восток Приволжского федерального округа, юг Уральского федерального округа, северо-запад Якутии и юг Магаданской области будут страдать от дефицита осадков.
Август принесет хорошую погоду юго-западу европейской части России, Северо-Западному, Уральскому и Сибирскому федеральным округам, а также Якутии.
В Краснодарском крае в последний месяц лета ожидается превышение нормы по осадкам. Также дожди вероятны на юго-востоке Северо-Западного федерального округа, на северо-востоке Приволжского федерального округа, в центральных районах Уральского федерального округа, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в Приморском крае.
Север Хабаровского края, юг Магаданской области и восток Южного федерального округа останутся без существенных дождей. В этих регионах прогнозируется сухая погода.
До сих пор ведутся споры о влиянии феномена Эль-Ниньо на климат во всем мире. Каждый год появляются прогнозы об аномальной жаре летом. Этот феномен действительно существует, но его влияние постепенно ослабевает.
Таким образом, погода летом 2024 года будет близка к норме или немного выше, с значительными осадками в некоторых регионах и засухой в других.