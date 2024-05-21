В Якутии за сутки от воды освободились шесть населенных пунктов Намского района

«За сутки в 10 населенных пунктах Намского района освободились от воды 86 дворовых территорий, 50 жилых домов, в том числе полностью освобождены от воды 6 населенных пунктов», — говорится в сообщении. Уточняется, что освободились от воды населенные пункты Маймага, Харыялах, Фрунзе, Ымыяхтах, Никольский, Аппаны.
С 20 мая в Якутии объявлен режим ЧС регионального уровня из-за сложной обстановки с паводком. Как уточняется в указе, подписанном главой Якутии Айсеном Николаевым, режим вводится в связи с подтоплением населенных пунктов и нарушением жизнедеятельности населения на территориях Намского, Нюрбинского и Олекминского районов.
Активная фаза ледохода на реке Лене проходит по территории Кобяйского и Намского районов. Нижняя кромка наблюдается в 30 км ниже от устья реки Вилюй в Кобяйском районе, верхняя кромка — у населенного пункта Графский Берег Намского района. Протяженность ледохода составляет 339 км, за сутки он продвинулся на 130 км. В случае образования заторных явлений существует вероятность повышения уровней воды с достижением неблагоприятных отметок у населенных пунктов Сангар, Батамай и Кальвица Кобяйского района.
В Намском районе остается подтопленной 561 дворовая территория, в том числе 439 жилых домов в 10 населенных пунктах Намского района. «Спасателями организованы адресная помощь населению, работа по откачке воды, обработка домов и территорий, укрепление насыпных дамб. На территории региона работают четыре оперативные группы главного управления, которыми проводятся мониторинг паводковой обстановки на реках, аэрофотосъемки с применением беспилотных авиасистем, работа с населением по информированию об обстановке, профилактическая работа по соблюдению мер безопасности», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.