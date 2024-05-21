Запузырило. Врачи рассказали, как нельзя лечить ожоги от борщевика

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт, врач-токсиколог Анастасия Симонова, затронули тему борщевика и оставляемых им ожогов на коже.
«В соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества — фуранокумарины. Они увеличивают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. То есть оказывают фотосенсибилизирующий эффект. Что это значит? При попадании сока борщевика на кожу, которая впоследствии подвергается ультрафиолетовому излучению, как раз и возникают фотохимические ожоги, аналогичные термическим поражениям», — пояснила Симонова.
История с ожогами борщевика крайне серьезная. Ведь не все сразу замечают, что на них попал сок растения. Ну, а другие недооценивают опасность.
Растение может спровоцировать ожог до третьей степени, когда затрагиваются не только верхние и глубокие слои кожи, но и подкожно-жировая клетчатка.
Медики определили, кто чаще других рискует столкнуться с ожогами, — это мужчины, ведь именно они, как правило, занимаются скашиванием травы. И не всегда мужчины защищаются правильно.
От чего зависит тяжесть ожога?
Анастасия Симонова назвала ряд факторов, которые могут усугубить ожог от борщевика. В их числе:
- индивидуальная чувствительность пациента
- длительность воздействия сока — чем дольше не оказана первая помощь и сок присутствует на коже, тем глубже могут быть ожоги
- длительность нахождения на улице
- объем сока, попавшего на кожу
- УФ-индекс
Главное отличие ожогов от борщевика от термических в том, что проявляются они не сразу — первые признаки могут проявиться лишь через несколько часов, а то и через сутки.
Если сломать или скосить борщевик ночью, это поможет не получить ожоги?
Если сок борщевика попадает на кожу ночью, а вы этого даже не заметили и не смыли его, то наутро вы выходите на улицу под яркое солнце и чуть позже рискуете увидеть волдыри.
Такой фотохимический дерматит может иметь и ряд дополнительных симптомов — головную боль, головокружение, небольшое повышение температуры тела. Такие реакции отмечаются в 30% случаев.
Можно ли перенести сок борщевика с одежды?
Не стоит забывать и о том, что сок может попасть на кожу с одежды. Например, человек надел защитную экипировку для выкашивания борщевика, но потом, когда снимал ее, попал пальцами в область скопившегося сока, а дальше перенес его к себе на кожу. Поэтому переодеваться после таких работ надо аккуратно.
Что нельзя делать при лечении ожогов от борщевика?
Нельзя выдавливать и лопать волдыри — такое правило действует для всех ожогов без исключения. Нельзя также растирать пораженную зону, протирать льдом и т. д. Максимум, что допускается, пояснили медики, при появлении покраснения кожи или даже мелких пузырей, зуда или небольшой боли — использовать кратковременные холодные компрессы — не более 10 минут, иначе можно усилить местное раздражение. Если поврежденную область помещать под воду, то тоже кратковременно.
Нельзя обрабатывать кефиром, сметаной, маслом, кремом, спиртосодержащими жидкостями поврежденную зону. И не стоит заниматься самолечением. В любом случае, если был контакт с борщевиком, то не стоит заниматься самолечением, следует обязательно обратиться к специалисту. Если ожог небольшой, то предложат амбулаторное лечение, при котором надо тщательно соблюдать рекомендации врача. При глубоком повреждении предлагают госпитализацию, от которой лучше не отказываться, пояснила Симонова. Важно помнить, что борщевик — серьезный аллерген.
Как правильно оказывать первую помощь?
Врачи отметили, что при попадании сока борщевика надо его удалить — делать это надо промыванием под проточной водой с использованием мыла, чтобы липкая основа лучше очистила кожу. Можно взять гель для душа. Допускается применять мягкую мочалку.
Если сок попал в глаза, их также надо промыть проточной водой, конечно, без мыла, но длительно — не менее 15−20 минут. Так же долго надо промывать, если сок попал в рот.
После промывания поврежденную область надо прикрыть салфетками и одеждой, Причем прикрывать ее надо в течение пяти дней. Дополнительную защиту может оказать солнцезащитный крем с самым высоким фактором.
Если же вы не заметили, что сок попал на кожу, и уже появились первые признаки ожога, то место его возникновения также надо промыть большим количеством воды. Если есть аллергореакция, то нужно добавить антигистаминные средства. Также можно кратковременно использовать холодные компрессы.
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