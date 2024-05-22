На Аляске начали ржаветь водоемы, которые не были тронуты человеком
Это происходит по неизвестным причинам.
Это происходит по неизвестным причинам.
На Аляске внезапно начали ржаветь реки и водоемы, которые славились своей кристальной чистотой. Ученые и экологи всерьез обеспокоены их состоянием. Водоемы и реки, не тронутые человеком, стали приобретать мутно-рыжий оттенок, словно в воду попала ржавчина.
Соответствующее исследование опубликовано в научном издании Communications Earth & Environment. По мнению экспертов, вода могла окраситься из-за выноса минералов в связи с таянием вечной мерзлоты.
Экологи сообщают, что у территорий в северной части хребта Брукс на Аляске теперь загрязненные воды. Это может существенно ухудшить качество питьевой воды в арктическом регионе. В связи с этим эксперты взяли пробы из загрязненных водоемов.
В части отобранного материала обнаружили значительное снижение уровня PH. Он составляет 2.3, хотя средний показатель для рек в этом регионе ранее был равен 8.
По словам специалистов, нужно провести полноценные исследования. Не исключено, что негативные изменения окажутся долгосрочными.
Ранее исследователи обнаружили на дне моря у побережья Хорватии затерянный мир.
Айгуль Сабитова