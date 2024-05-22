«Парад планет» 3 июня не будет виден из-за Солнца
Астроном Людмила Кошман отметила, что Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой.
Астроном Людмила Кошман отметила, что Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой.
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Невидимый «парад планет» 3 июня, при котором планеты Солнечной системы выстроятся по одну сторону от светила, будет не виден с Земли на дневном небе. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
«3 июня все планеты находятся вблизи Солнца по одну сторону от него в таком порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Они располагаются в секторе от северо-восточного до юго-восточного горизонта и не видны на дневном небе. Небесные странники теряются в ярких лучах Солнца», — сказала Кошман.
Только Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой — его можно будет увидеть в течение совсем недолгого времени (менее часа) низко над горизонтом на ясном небе перед восходом Солнца.
Традиционный «парад планет» предполагает более узкий сектор, в котором они располагаются, — примерно 20−30 градусов, а не около 90, как в этот раз, уточнила астроном.
«В понедельник, 3 июня, ко всем планетам присоединится тонкий серп убывающей Луны, который окажется недалеко от Марса», — также добавила она.