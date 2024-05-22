В Италии произошло сильнейшее землетрясение

В районе супервулкана Кампи Флегрей, близ Неаполя, произошло самое сильное за последние 40 лет землетрясение в Италии. Первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы в Поццуоли — густонаселенном портовом городе на берегу Неаполитанского залива. За ним последовали другие, менее слабые, толчки. По примерным подсчетам, их было не менее 150. Землетрясение ощутили и в столице Кампании — городе Неаполь.
Кампи Флегрей намного крупнее и мощнее расположенного неподалеку Везувия, что полностью стер с земли древнеримский город Помпеи в 79 году нашей эры.
По сообщениям местных СМИ, в зданиях города Поццуоли из-за землетрясения образовались трещины, а куски каменной кладки обрушились. Местные жители временно эвакуированы из города, также закрыты школы в Поццуоли и ряде других городов и районов Неаполя.
«Мы привыкли к землетрясениям, но это было очень пугающим, поскольку оно было самым сильным за последние 40 лет. Мы чувствовали, как земля ходит ходуном, когда шли», — рассказал один из очевидцев.
Кампи Флегрей образовался 39 000 лет назад, его последнее значительное извержение произошло в 1538 году.
Вулкан находится в беспокойном состоянии уже на протяжении 70 лет. Сейсмическая активность вулкана, вблизи которого проживает по меньшей мере 360 000 человек в семи населенных пунктах, заметно усилилась за последние два года.
Итальянское правительство заявило, что план массовый эвакуации жителей уже разработан, его собираются протестировать в конце мая.
О самых крупных извержениях, произошедших за последнее столетие, рассказали в отдельном материале.