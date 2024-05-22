У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2
ГОНКОНГ, 22 мая. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.
ГОНКОНГ, 22 мая. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.
По его данным, эпицентр толчков находился в море на глубине 5,3 км в 19 км к юго-востоку от города Хуалянь (население около 100 тыс. человек).
Информации о разрушениях, жертвах и угрозе цунами не поступало.