Аномальная жара в Мексике привела к гибели обезьян-ревунов
В Мексике так жарко, что обезьяны ревуны падают замертво с деревьев.
В Мексике так жарко, что обезьяны ревуны падают замертво с деревьев.
В девяти городах Мексики были установлены температурные рекорды: в Сьюдад-Виктории, расположенном в пограничном штате Тамаулипас, температура достигла 47 градусов по Цельсию. Это привело к массовому вымиранию ревунов, достигшего своего пика в эти выходные.
Ревуны — род широконосых обезьян, населяющих дождевые и горные леса Центральной и Южной Америки. Обитают преимущественно на деревьях семейными группами по 15—18 особей. Типичный рацион приматов — листья, плоды и почки. Ревунами обезьян прозвали из-за характерного громогласного пения в утренние и вечерние часы.
В настоящее время уже известно о гибели 83 приматов в штате Табаско на побережье Мексиканского залива. Биологи говорят о синергии факторов, вызвавших массовое вымирание животных. Она включает не только сильную жару, но и засуху, лесные пожары, а также вырубку лесов, в ходе которой обезьяны становятся лишены воды, тени и фруктов.
Местные жители стараются спасти ревунов своими силами. Животных переносят в кондиционируемые помещения, обкладывают льдом и относят к ветеринарам. Однако, когда приматы приходят в себя, они начинают вести агрессивно, что значительно осложняет ситуацию.
Аномальная жара стала серьезной угрозой и для людей, c марта из-за нее погибло по меньшей мере 26 человек.
В связи с тем, что в этом году почти по всей стране выпадает меньше среднего количества осадков, озера и плотины пересыхают, запасы воды на исходе, а властям приходится доставлять воду на грузовиках в больницы и пожарные станции. Во многих городах отключено электричество из-за низкого уровня воды на плотинах гидроэлектростанций.
В понедельник общенациональная сеть круглосуточных магазинов OXXO — крупнейшая в стране — заявила, что в некоторых местах ограничивает закупки льда двумя-тремя пакетами на одного покупателя.
О разрушительном воздействии жары на печень мозг рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова