В России предложили создать биоудобрения на базе микроба из горных пород

ТАСС, 22 мая. Российские исследователи обнаружили, что бактерии вида Nocardia mangyaensis, обитающие в горных породах, можно использовать в качестве основы для биоудобрений, повышающих доступность микроэлементов для сельскохозяйственных растений. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Один из экологически привлекательных способов повысить урожайность сельскохозяйственных растений — это внесение в почву биопрепаратов на базе бактерий. Полученные нами данные помогут разработать биоудобрения и биопестициды путем направленной модификации бактерий для оздоровления почвы, увеличения урожайности и повышения устойчивости растений к различным стрессорам», — заявила профессор Казанского (Приволжского) федерального университета Маргарита Шарипова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Специалисты выяснили, что на эту роль хорошо подходит открытый ими штамм бактерии вида Nocardia mangyaensis, чьи представители были обнаружены российскими исследователями при изучении образцов минерала гидромагнезита, найденных в отложениях метаморфических горных пород в Халиловском массиве в Оренбургской области. Эти микробы, как и их почвенные родственники, способны поглощать ионы железа из почвы и передавать их растениям.
Эта особенность Nocardia mangyaensis заставила задуматься о том, можно ли использовать данных бактерий в качестве одного из «живых» компонентов удобрений. Руководствуясь этой идеей, исследователи расшифровали структуру генома этого микроба и проанализировали, какие потенциально полезные для растений микроэлементы, а также другие вещества, способен производить открытый ими штамм Nocardia mangyaensis.
Проведенный анализ показал, что микробы вырабатывают широкий перечень молекул из класса сидерофоров, способных активно поглощать ионы железа из окружающей среды, а также большое число фитогормонов, липопептидов и веществ, обладающих антиоксидантной и противогрибковой активностью. Кроме того, клетки Nocardia mangyaensis также производят пептиды, способные связываться с ионами большого числа металлов.
По мнению экспертов, это говорит в пользу того, что внесение в почву биоудобрений, содержащих в себе культуры открытого ими штамма Nocardia mangyaensis, поможет растениям избежать дефицита железа и одновременно увеличит продуктивность сельскохозяйственных культур, а также снизит потери урожая от болезней и стрессовых факторов.