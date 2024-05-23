Фотограф запечатлел затопленный бразильский город
Порту-Алегри страдает от наводнения уже три недели.
Порту-Алегри страдает от наводнения уже три недели.
Фотограф Гидеон Мендель проплыл на лодке по центру затопленного бразильского города и сделал невероятно красивые фотографии застывшей архитектуры, объятой стихией. Фотографии опубликовала газета The Guardian.
Фотограф рассказывает, что с 2007 он совершил уже 23 поездки в разные населенные пункты, чьи жители становились жертвами наводнений, в 13 разных странах. Мендель старается одновременно запечатлеть необычную геометрию момента и задокументировать глобальные климатические изменения. «Я хочу сначала заворожить читателя красотой снимков, а затем заставить его задуматься о глобальной проблеме», — говорит фотограф.
«Вода стоит в городе уже 18 дней, и теперь вместо бурлящей жизни и горожан на каждой улице — тихие отражения в воде», — продолжает Мендель. «Несмотря на всю красоту, очевидно, что историческому центру нанесен непоправимый ущерб, который еще предстоит оценить».
Еще больше красивых фотографией с симметрией и отражениями смотрите на снимках финалистов конкурса от Немецкого общества фотографов.
Георгий Мазуркевич