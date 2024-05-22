Видео: Туристы запечатлели скопление медуз у берегов Анапы
Черное море там стало похоже на кисель.
Черное море там стало похоже на кисель.
К пляжу «Высокий берег» в Анапе прибило множество медуз. Из-за скопища морских существ Черное море у берегов города стало «кисельным». Необычное зрелище запечатлели туристы. Свои фото и видео они опубликовали в Telegram-каналах, посвященных жизни в Анапе.
По словам комментаторов, после шторма и дождей медузы часто перемещаются вместе с холодными водами к берегу. Погревшись в теплой воде, они вновь возвращаются на глубину.
«Приплыли [медузы], значит, лето встречать», «Вы в таком киселе плавали? Кусаются, еще как! Жгутся! Как будто крапивой отхлестали! Потом все тело от них чешется и зудит! Снимается какой-то кислотой, лучше лимонной», — пишут интернет-пользователи.
По одной из версий, армию морских созданий сюда принесло течением со стороны Грузии, Абхазии и Турции.
Отметим, накануне МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. Ведомство сообщало, что в регион нагрянут сильные дожди, ливни, гроза, град. Также в МЧС предупреждали о шквалистом усилении ветра с порывами 20 м/с.
Ранее в Приморском океанариуме медуза цианея волосистая впервые дала потомство.
Айгуль Сабитова