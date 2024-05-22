В России изучат влияние паводков на деревья и их структуру
Доктор биологических наук Марина Гурская сообщила, что это позволит прогнозировать последствия от наводнений в будущем.
Доктор биологических наук Марина Гурская сообщила, что это позволит прогнозировать последствия от наводнений в будущем.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Ученые изучат влияние паводков на деревья и их структуру, исследования пройдут при поддержке Российского научного фонда на реках Свердловской области во время летней экспедиции. Это позволит прогнозировать последствия от наводнений в будущем, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Марина Гурская.
«Нашей лабораторией был получен грант Российского научного фонда, он нам позволит изучить влияние паводков на прирост деревьев. Нами запланировано в этом году посетить шесть районов, которые будут охватывать три основных реки: Тавда, Тура, Чусовая. Мы попытаемся найти старые деревья, которые произрастают в пойме или непосредственной близости от реки, чтобы собрать там материал и посмотреть, как влияет река на годичный прирост деревьев, как влияет водность реки на анатомическую структуру деревьев. Результаты по исследованию паводков обеспечат, в первую очередь, [экологическую] безопасность региону — зная какие-то закономерности, мы можем говорить о нашем ближайшем будущем, о том, как будет реагировать растительный мир на паводки», — рассказала она.
Гурская уточнила, что проект рассчитан на два года, исследования позволят оценить количество осадков в разные годы, сопоставив их с годичными кольцами деревьев, а также реконструировать данные по прошлым годам. Это позволит прогнозировать последствия от наводнений в будущем.
Полученные в Свердловской области выводы можно будет применить в дальнейшем и для исследований в других регионах, добавила она.
Также в летний сезон ученые планируют провести экспедицию в национальном парке «Таганай» в Челябинской области для изучения появления и распространения жука-вредителя уссурийского полиграфа на Урале, сообщила Гурская.
«Этот жучок водится на Дальнем Востоке, он попал к нам несколько лет назад и совершенно беспрепятственно начал размножаться в наших пихтовых лесах, полностью уничтожает пихту, деревья погибают — это можно увидеть сейчас везде вокруг Екатеринбурга. Наша задача — определить, в какие сроки он появился у нас в национальном парке “Таганай” в Челябинской области, понять, как он появился, как развивался, как распространялся. Пока мы очень пессимистичны — у нас, скорее всего, пропадут пихтовые леса на ближайшее будущее, они восстановятся, но не скоро», — рассказала она.
Гурская уточнила, что в результате распространения вредителя может пострадать, в частности, целлюлозно-бумажная и фармацевтическая промышленность, где используются эти деревья. Исследования могут занять несколько лет.