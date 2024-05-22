В США заявили, что лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии

«Мы раскрыли изменения, которые чаще всего оказывались негативными, в характере работы фотосинтеза и в общем дыхании экосистем. Эти параметры влияют на функционирование всех компонентов экосистем, в том числе на цепи питания, темпы роста водорослей, а также на их способность запасать углерод или выбрасывать его в окружающую среду. Дым от пожаров оказывает существенное влияние на все эти аспекты работы экосистем», — заявила научный сотрудник UCD Адрианна Смитс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Специалисты пришли к такому выводу в рамках долгосрочных наблюдений за состоянием экосистем в десяти калифорнийских озерах, которые велись в промежутке между 2006 и 2022 годами. Исследователей заинтересовало то, как резкое учащение лесных пожаров в Калифорнии, примерно в 5 раз за последние 50 лет, повлияло на продуктивность местного фитопланктона, который является ключевым звеном всех озерных цепей питания.
Для получения подобных сведений установили наборы температурных и атмосферных датчиков у берегов изучаемых озер, а также периодически забирали пробы их воды для оценки состояния фитопланктона и концентрации различных нутриентов, в том числе фосфора и азота. Колебания в значениях этих показателей сопоставили с тем, как менялось качество воздуха в окрестностях этих водоемов, а также со спутниковыми картами лесных пожаров.
Эти наблюдения показали, что многие из изученных озер подвергались действию дыма от лесных пожаров на протяжении очень длительного времени, от месяца и более, в 2018, 2020 и 2021 годах, когда Калифорнию охватили массовые лесные пожары. В эти периоды интенсивность фотосинтеза существенно снижалась, а скорость круговорота кислорода во всех озерных экосистемах падала на 50% и более.
Как отмечают исследователи, эти негативные изменения были связаны с тем, что частицы аэрозолей и другие компоненты дыма на 20% снижали количество солнечного света и тепла, которое достигало поверхности озер и глубинных слоев вод.
В результате этого фотосинтез в клетках фитопланктона сильно замедлился, что негативно повлияло на доступ к пище для всех остальных представителей озерных экосистем.
Это говорит о том, что частые и продолжительные лесные пожары оказывают существенное влияние на экосистемы озер, подытожили специалисты.