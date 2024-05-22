16:44 (мск), источник: ТАСС

На юге Сомали началось сильное наводнение

ХАРАРЕ, 22 мая. /ТАСС/. Сильное наводнение охватило южные регионы Сомали. Как сообщило агентство SONNA, после обильных дождей река Шабелле вышла из берегов, затопив обширные территории области Хиран.

Источник: AFP 2023

Практически полностью оказался под водой город Беледуэйне — административный центр области. Власти приступили к эвакуации населения из пострадавших кварталов. Многие люди самостоятельно перебираются из затопленных домов на возвышенность.

Правительство Сомали недавно выступило с предупреждением об угрозе наводнений после ливней. Речь шла об областях Хиран, Гедо, Джубба и Средняя Шабелле. В нескольких областях на 14 мая от наводнений пострадали более 225 тыс. человек, в том числе 38,7 тыс. были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

В первую очередь стихия ударила по районам Доблей и Афмадоу в областях Нижняя Джуба и Джуба соответственно. Сильно пострадали инфраструктурные объекты, системы водоснабжения и канализации. Создается угроза эпидемий кишечных заболеваний.

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