16:53 (мск), источник: Известия

Заморозки до −2 градусов спрогнозировали в ЕАО

В Еврейской автономной области в конце недели ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до −2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +25° 4 м/с 65% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: belta.by

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 24 и 25 мая. По данным МЧС, на фоне заморозков вероятно увеличение числа бытовых пожаров в связи с использованием отопительных приборов, а также осложнение дорожной обстановки. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Низкая температура также может привести к гибели сельскохозяйственных культур. Аграриям и дачникам рекомендовано защитить посевы.

24 и 25 мая заморозки также ожидаются на территории Хабаровского края. На юге и в центральных районах температура понизится до −2 градусов.

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