Заморозки до −2 градусов спрогнозировали в ЕАО
В Еврейской автономной области в конце недели ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до −2 градусов.
В Еврейской автономной области в конце недели ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до −2 градусов.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются 24 и 25 мая. По данным МЧС, на фоне заморозков вероятно увеличение числа бытовых пожаров в связи с использованием отопительных приборов, а также осложнение дорожной обстановки. Об этом пишет ИА EAOMedia.
Низкая температура также может привести к гибели сельскохозяйственных культур. Аграриям и дачникам рекомендовано защитить посевы.
24 и 25 мая заморозки также ожидаются на территории Хабаровского края. На юге и в центральных районах температура понизится до −2 градусов.