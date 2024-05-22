В ЦФО ожидаются заморозки до минус 4 градусов ожидаются 23 мая

«Ночью и утром 23 мая на территории Костромской области ожидаются заморозки в воздухе от минус 4 до 0 градусов», — говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
Во Владимирской и Ярославской областях в ночные и утренние часы 23 мая температура воздуха опустится до минус 2 градусов, в Ивановской — до минус 1 градуса.
На юго-западе округа, в том числе в Белгородском, Брянском и Курском регионах 23 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы и ветер порывами до 15−17 м/с. «По [Курской] области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с», — сообщается на сайте Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях прогнозируется ветер порывами до 10−13 м/c, в Калужском, Смоленском и Тульском регионах 23 мая помимо ветра местами возможен туман.
В Тверской области ожидается высокая пожарная опасность, жителей Воронежской области региональный гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожарной опасности.
На сайте Гидрометцентра России отмечено, что в ЦФО в области высокого атмосферного давления 24—25 мая существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит плюс 1−12 градусов, днем — плюс 18−25 градусов, 25 мая в дневные часы потеплеет на 3−5 градусов.