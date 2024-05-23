Как вырастить валериану лекарственную на даче?
Эксперт назвал свойства, пользу и методы применения растения?
Эксперт назвал свойства, пользу и методы применения растения?
Вырастить валериану на своем участке — задача не из самых легких, однако, если проявить немножко усердия, под силу практически каждому, даже не слишком опытному дачнику. Главное, чтобы коты с ума не сошли. Но прежде чем это произойдет, надо сначала все же сделать дело. Как именно?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— В России можно найти несколько подвидов валерианы лекарственной. Они мало чем различаются между собой, разве что некоторыми морфологическими признаками и средой обитания. Лекарственные свойства у них у всех одинаковы.
Валериана отлично приспосабливается с к любой почве, но полностью раскрывает свой потенциал на хорошо увлажненных, рыхлых и плодородных.
Если у вас на участке валерианы нет, то можно посеять ее семенами, а когда она вырастет, лучше всего не менее, чем через два года, ее можно будет размножать делением куста. Сеять валериану можно сейчас, в конце мая-первой половине июня или же под зиму. Но сейчас — лучше. Глубина заделки семян — не более 2 см. Выберите место повлажнее — застоя влаги валериана не боится — вскопайте грядку, хорошенько заправьте ее торфом и перегноем.
Уход простой: регулярные поливы, подкормок она не требует, отслеживание появления болезней и вредителей. Валериана может поражаться ржавчиной и мучнистой росой. Лечение — как для томатов и огурцов. Из вредителей к ней могут подобраться валериановый усач, бобовая тля. Для борьбы с ними в данном случае достаточно опрыскиваний настоями чеснока или табака.
Поскольку валериану выращивают ради корней (хотя и цветет она очень красиво, а потому вполне может быть вписана в какую-либо подходящую дизайнерскую композицию), то предупреждаю — выкапывать кондиционный лекарственный материал можно только на второй год. Обычные сроки уборки — сентябрь-октябрь. Выкопанные корни хорошо промывают, слегка подвяливают на открытом воздухе, а потом сушат в сушилках при температуре +40С.
Корни валерианы содержат массу полезных веществ и эфирных масел. Измельченный корень ее заваривают и применяют настой при бессоннице, неврозах, тахикардии, астме — как успокаивающее и снимающее спазмы.