05:02 (мск), источник: © РИА Новости

Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рекомендовал садоводам сдавать участки в аренду при нежелании ими пользоваться. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет.

Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать | Источник: © РИА Новости

«В случае нежелания заниматься участком, необходимо заботливо передать его в аренду или безвозмездное пользование ответственному владельцу, но не бросать. Вот для каких целей в законодательстве определены критерии целевого назначения. И данный законопроект направлен как раз на то, чтобы собственники были добросовестными, содержали свою собственность в надлежащем состоянии, не нарушая прав других», — сказал Гаврилов РИА Новости.

Депутат отметил, что садовые и огородные участки имеют целевое назначение использования и должны использоваться по нему, согласно Земельному кодексу.

«В данном случае целевое назначение — это отдых граждан и выращивание урожая для себя, и их разница лишь в возможности строительства домов на них и понятно, что на огородном участке это не предусмотрено. В законодательстве есть ответственность за бесхозность участков сельхозназначения, заброшенные садовые и огородные участки к ним не относятся, но проблема таких заброшенных участков существует», — подчеркнул он.

Парламентарий сообщил, что правительство должно выработать критерии неосвоения участков, по его словам, это актуально прежде всего в контексте борьбы с борщевиком.

«Уверен, что инициатива не затронет добросовестных садоводов. Кроме того, это сподвигнет садоводов проявить заботу о принадлежащей им земле. Потому что правом собственности на недвижимость необходимо обладать добросовестно, на основе этого кстати и возник когда-то институт приобретательной давности, когда бесхозный неухоженный участок, который не особо нужен собственнику, может передаваться другому лицу бесплатно, если лицо обихаживало его длительный срок», — рассказал Гаврилов.

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