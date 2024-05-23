Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать

«В случае нежелания заниматься участком, необходимо заботливо передать его в аренду или безвозмездное пользование ответственному владельцу, но не бросать. Вот для каких целей в законодательстве определены критерии целевого назначения. И данный законопроект направлен как раз на то, чтобы собственники были добросовестными, содержали свою собственность в надлежащем состоянии, не нарушая прав других», — сказал Гаврилов РИА Новости.
Депутат отметил, что садовые и огородные участки имеют целевое назначение использования и должны использоваться по нему, согласно Земельному кодексу.
«В данном случае целевое назначение — это отдых граждан и выращивание урожая для себя, и их разница лишь в возможности строительства домов на них и понятно, что на огородном участке это не предусмотрено. В законодательстве есть ответственность за бесхозность участков сельхозназначения, заброшенные садовые и огородные участки к ним не относятся, но проблема таких заброшенных участков существует», — подчеркнул он.
Парламентарий сообщил, что правительство должно выработать критерии неосвоения участков, по его словам, это актуально прежде всего в контексте борьбы с борщевиком.
«Уверен, что инициатива не затронет добросовестных садоводов. Кроме того, это сподвигнет садоводов проявить заботу о принадлежащей им земле. Потому что правом собственности на недвижимость необходимо обладать добросовестно, на основе этого кстати и возник когда-то институт приобретательной давности, когда бесхозный неухоженный участок, который не особо нужен собственнику, может передаваться другому лицу бесплатно, если лицо обихаживало его длительный срок», — рассказал Гаврилов.