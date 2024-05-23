Синоптик рассказал о погоде в России летом 2024 года
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев дал прогноз на лето 2024 года. Погода ожидается переменчивой, но в пределах климатической нормы.
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев дал прогноз на лето 2024 года. Погода ожидается переменчивой, но в пределах климатической нормы.
В беседе с Pravda.Ru 22 мая специалист рассказал, что грядущим летом в России не исключены резкие колебания температуры от жары к холоду, то есть температурные «качели». В целом, по прогнозам синоптиков, ожидается переменчивая погода, когда сухие и жаркие периоды будут перемежаться с ненастьем.
«Мы ожидаем и шквалистое усиление ветра, и ливневые осадки, и грозы, иногда с градом», — отметил Киктев.
Эти явления он объяснил ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками. Между тем холодным предстоящее лето не будет.
21 мая в центре погоды «Фобос» сообщили, что метеорологическое лето пришло в Москву почти на 10 дней раньше срока. Отмечается, что в прошлом году метеорологическое лето в Москве началось 23 мая, а в этом — 17 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В тот же день эксперты рассказали «Известиям», как пережить жаркую погоду на даче. В первую очередь стоит обновить утеплитель дома. Это поможет как удерживать тепло в доме зимой, так и защитить внутреннее пространство от жары.
20 мая главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом kp.ru предупредила жителей Москвы о возможной жаре в июле и августе. Она отметила, что в течение сезона будет происходить частая смена антициклонов, что и указывает на вероятность жаркой погоды. Она предположила, что июнь может оказаться прохладным, отмечает 360.ru. Позднякова допустила, что грядущее лето в столице может быть схоже с летом 2010 года, которое запомнилось жаркой и засушливой погодой, пишет RT.
До этого, 15 мая, журнал Nature со ссылкой на исследование сообщил, что лето 2023 года в Северном полушарии стало самым жарким за последние две тысячи лет. По словам ученых, температура воздуха в течение трех месяцев была не только самой высокой, которую фиксировали с начала истории метеонаблюдений, пишет НСН. Связано это с «эффектом Эль-Ниньо».